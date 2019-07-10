Зеленський у Борисполі розбирався з фекаліями в озері. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/ua/n124133-zelenskyy-u-boryspoli-rozbyravsya-z-fekaliyamy-v-ozeri.html

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Володимир Зеленский, президент України, перебуваючи у Борисполі, посперечався з мером Анатолієм Федорчуком через фекалії в місцевому озері.

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Зеленський заявив, що згідно з наданою йому інформацією, на чищення водойм у місті торік було витрачено 17 млн грн, але фактично на дні озер лежать гори сміття та фекалій. Він запитав міського голову, хто в цьому винен і чи буде почищено водойми, інформує «Українська правда».

Я в таких випадках кажу в правоохоронні органи: перевіряйте. Я не знаю, яке це озеро, вся справа в тому, що, на жаль, культура наших людей низька. Ми почистили озеро, а окремі індивідууми… Це про культуру людей говорить. Ми дуже багато сьогодні грошей вклали, створюємо зони відпочинку, — заявив у відповідь Федорчук.

Зеленський на це поцікавився, чи мер не знущається, стверджуючи, що люди «метр нагадили» і винні в тому, що влада не почистила озера.

Це хтось із міністрів, я пам’ятаю, казав, що у нас люди дуже багато їдять. А у вас зворотня ситуація, — додав він.

Нагадаємо, раніше сьогодні Зеленський зі скандалом вигнав із засідання секретаря Бориспільської міськради, назвавши його розбійником. Це сталося під час представлення новопризначеного керівника Київської облдержадміністрації Михайла Бно-Айріяна.