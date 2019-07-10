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Арештовувати майно Ющенка не будуть – суд відхилив клопотання. Фото: 20 мин Украина

Арештовувати майно Ющенка не будуть — суд відхилив клопотання

10 лип 2019, 15:13
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У справі про «Межигір'я» Печерський районний суд Києва відхилив клопотання Генпрокуратури щодо накладення арешту на майно колишнього президента України Віктора Ющенка.

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Адвокат Ющенка Віталій Наум назвав справу і клопотання прокуратури передвиборчим піаром, а не справжнім кримінальним провадженням. Про це повідомляє «Україна молода».

За словами адвоката, справу проти Ющенка відкрили, щоб приховати недоліки і недоробки в інших справах напередодні виборів. Наум і його підзахисний запевняють, що популярність екс-президента використовується для передвиборного піару.

Ющенка підозрюють у виведенні резиденції «Межигір'я» з державної власності в 2007 році. Відповідну підозру було офіційно вручено екс-президенту прокуратурою.

У підозрі зазначено, що Ющенко зловживаючи своїм службовим становищем за попередньою змовою з групою осіб заволодів урочищем вартістю 540 млн грн. Фігурантами цієї справи є ще п’ятеро осіб.

Як раніше повідомляв «Ракурс», керівник управління спецрозслідування Генпрокуратури Сергій Горбатюк заявив, що проситиме суд арештувати майно Ющенка.


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