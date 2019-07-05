Віктор Ющенко, фото: «Українські новини»

https://racurs.ua/ua/n123956-genprokuratura-prosyt-sud-areshtuvaty-mayno-eks-prezydenta-uschenka-gorbatuk.html

Ракурс

Генеральна прокуратура просить суд арештувати майно третього президента України Віктора Ющенка.

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Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на очільника управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергія Горбатюка.

За словами Горбатюка, йдеться про майно, щодо якого Ющенко зазначений власником у реєстрах нерухомості.

На початку червня стало відомо, що ГПУ оголосила Ющенкові підозру за ст. 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) в межах розслідування справи про виведення резиденції «Межигір'я» з державної власності й передання її на користь фіктивної донецької фірми.

Згодом Ющенко спрямував на ім’я Генерального прокурора України Юрія Луценка заяву, у якій заявив про конфлікт інтересів на суму майже 1 млн дол. США у слідчого Олександра Смітюха, котрий повідомив екс-президентові про підозру. Ющенко тоді просив генпрокурора перевірити надану ним інформацію.