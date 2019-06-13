Віктор Ющенко, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n123121-sprava-mejygir-ya-uschenko-povidomyv-lucenku-pro-konflikt-interesiv-u-slidchogo-gpu-dokument.html

Ракурс

Третій президент України Віктор Ющенко спрямував на ім’я генерального прокурора України Юрія Луценка заяву про конфлікт інтересів у слідчого Генпрокуратури Олександра Смітюха.

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Про це Ющенко повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук, опублікувавши відповідний документ.

Цей слідчий раніше висунув підозру Ющенкові у справі щодо сприяння виведенню з державної власності резиденції «Межигір'я».

Повідомляючи мені про підозру, слідчий Смітюх Олександр Федорович не повідомив свого керівника Сергія Горбатюка про реальний конфлікт інтересів вартістю майже 1 млн дол., — наголосив Ющенко.

Екс-президент зазначив, що Смітюх є племінником українського політика, члена «Партії регіонів» Григорія Смітюха. За часів президентства Леоніда Кучми Григорій Смітюх був заступником керівника Державного управління справами.

Ющенко повідомив, що за часів перебування на вказаній посаді Григорій Смітюх видав ордер на квартиру, розташовано в Києві за адресою вулиця Інститутська, 18-А.

За словами Ющенка, сьогодні ринкова вартість цієї квартири становить приблизно 940 тис. дол. США (майже 25 млн грн).

Після зміни влади в Україні у часи президентства Ющенка цей указ було скасовано, а щодо вказаної квартири було ініційовано ряд судових справ, в яких сторонами виступали ТОВ «СІГОО» та ТОВ «Міжнародна компанія «Антарес», кінцевим бенефіціаром котрих є Григорій Смітюх, зазначив Ющенко.

На думку третього президента України, наявність родинних відносин між Григорієм та Олександром Смітюхами свідчить про наявний реальний конфлікт інтересів у кримінальних провадженнях щодо нього.

Тож Ющенко просить генпрокурора перевірити ці обставини та надати їм правову оцінку.

Нагадаємо, минулого тижня Ющенко заявляв, що відкидає усі обвинувачення у змові з екс-президентом Віктором Януковичем для заволодіння «Межигір'ям».