Хомчак відповів на скандальну заяву «не стріляти у відповідь». Фото: NewsOne

https://racurs.ua/ua/n123120-homchak-vidpoviv-na-skandalnu-zayavu-ne-strilyaty-u-vidpovid.html

Ракурс

Загострення ситуації на Донбасі та скандальну заяву про заборону стріляти у відповідь в зоні операції Об'єднаних сил (ООС) прокоментував начальник Генштабу Збройних сил України Руслан Хомчак.

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За словами військовослужбовця, наказ про заборону стріляти у відповідь не надходив і ніхто з командирів чи політичного керівництва його не давав. Також Хомчак заявив, що на Донбасі йде війна, а тому такі команди віддаватись не будуть. Про це повідомляє «ВВС Україна».

Хомчак стверджує, що подібні заяви можуть бути елементами інформаційно-психологічної війни. Інформацію про загострення ситуації на Донбасі військовослужбовець також спростував.

За його словами, ситуація на Донбасі стабільна. За роки війни на лінії зіткнення періодичність пострілів то збільшується, то вщухає. Хомчак стверджує, що іноді противник відкриває вогонь через страх та недостовірну інформацію про наступи української армії.

Стало відомо, коли зможуть провести розведення сил у Станиці-Луганській. Хомчак розповів, що згідно з Мінськими домовленостями, вони можуть почати розведення тільки на сьому добу тиші. Однак, за його словами, друга сторона не готова до розведення і здійснює провокації.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Хомчак мав взяти участь у переговорах у Мінську.