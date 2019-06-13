Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Хомчак ответил на скандальное заявление «не стрелять в ответ». Фото: NewsOne

Хомчак ответил на скандальное заявление «не стрелять в ответ»

13 июн 2019, 12:38
999

Обострение ситуации на Донбассе и скандальное заявление о запрете стрелять в ответ в зоне операции Объединенных сил (ООС) прокомментировал начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.

Loading...

По словам военнослужащего, приказ о запрете стрелять в ответ не поступал, и никто из командиров или политического руководства его не давал. Также Хомчак заявил, что на Донбассе идет война, а потому такие команды отдаваться не будут. Об этом сообщает «ВВС Украина».

Хомчак утверждает, что подобные заявления могут быть элементами информационно-психологической войны. Информацию об обострении ситуации на Донбассе военнослужащий также опроверг.

По его словам, ситуация в Донбассе стабильная. За годы войны на линии соприкосновения периодичность выстрелов то увеличивается, то утихает. Хомчак утверждает, что иногда противник открывает огонь из-за страха и недостоверной информации о наступлениях украинской армии.

Стало известно, когда смогут провести разведение сил в Станице-Луганской. Хомчак рассказал, что согласно минским договоренностям, они могут начать разведение только на седьмые сутки тишины. Однако, по его словам, вторая сторона не готова к разведению и осуществляет провокации.

Как ранее сообщал «Ракурс», Хомчак должен был принять участие в переговорах в Минске.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Главные новости за 14 июня: решение КСУ по НКРЕКП, обстрел Марьинки, задержание организатора референдума сепаратистов

Главными новостями дня стали: решение Конституционного суда о неконституционности создания НКРЕКП, мощный утренний обстрел боевиками Марьинки, задержание организатора референдума сепаратистов в 2014 году и новые назначения Зеленского

Новости Украины
23:11   14 июн

Народного депутата Шевченко облили нечистотами в Ивано-Франковске (ВИДЕО)

В Ивано-Франковске народного депутата Александра Шевченко облили нечистотами. По словам политика, в это время у него проходила встреча с владельцем одной из местных строительных компаний

Новости Украины
16:11   14 июн
Новости партнеров
Загрузка...