Хомчак ответил на скандальное заявление «не стрелять в ответ». Фото: NewsOne

https://racurs.ua/n123120-homchak-otvetil-na-skandalnoe-zayavlenie-ne-strelyat-v-otvet.html

Ракурс

Обострение ситуации на Донбассе и скандальное заявление о запрете стрелять в ответ в зоне операции Объединенных сил (ООС) прокомментировал начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.

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По словам военнослужащего, приказ о запрете стрелять в ответ не поступал, и никто из командиров или политического руководства его не давал. Также Хомчак заявил, что на Донбассе идет война, а потому такие команды отдаваться не будут. Об этом сообщает «ВВС Украина».

Хомчак утверждает, что подобные заявления могут быть элементами информационно-психологической войны. Информацию об обострении ситуации на Донбассе военнослужащий также опроверг.

По его словам, ситуация в Донбассе стабильная. За годы войны на линии соприкосновения периодичность выстрелов то увеличивается, то утихает. Хомчак утверждает, что иногда противник открывает огонь из-за страха и недостоверной информации о наступлениях украинской армии.

Стало известно, когда смогут провести разведение сил в Станице-Луганской. Хомчак рассказал, что согласно минским договоренностям, они могут начать разведение только на седьмые сутки тишины. Однако, по его словам, вторая сторона не готова к разведению и осуществляет провокации.

Как ранее сообщал «Ракурс», Хомчак должен был принять участие в переговорах в Минске.