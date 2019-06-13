Виктор Ющенко, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n123121-delo-mejigorya-uschenko-soobschil-lucenko-o-konflikte-interesov-u-sledovatelya-gpu-dokument.html

Ракурс

Третий президент Украины Виктор Ющенко направил на имя генерального прокурора Украины Юрия Луценко заявление о конфликте интересов у следователя Генпрокуратуры Александра Смитюха.

Loading...

Об этом Ющенко сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук, опубликовав соответствующий документ.

Этот следователь ранее выдвинул подозрение Ющенко по делу оо содействии выведению из государственной собственности резиденции «Межигорье».

Сообщая мне о подозрении, следователь Смитюх Александр Федорович не сообщил своему руководителю Сергею Горбатюку о реальном конфликте интересов стоимостью почти 1 млн долл., — подчеркнул Ющенко.

Экс-президент отметил, что Смитюх является племянником украинского политика, члена «Партии регионов» Григория Смитюха. Во времена президентства Леонида Кучмы Григорий Смитюх был заместителем руководителя Государственного управления делами.

Ющенко сообщил, что во время пребывания на указанной должности Григорий Смитюх выдал ордер на квартиру, расположенную в Киеве по адресу улица Институтская, 18-А.

По словам Ющенко, сегодня рыночная стоимость этой квартиры составляет примерно 940 тыс. долл. США (почти 25 млн грн).

После смены власти в Украине во времена президентства Ющенко этот указ был отменен, а по указанной квартире был инициирован ряд судебных дел, в которых сторонами выступали ООО «Сиго» и ООО «Международная компания «Антарес», конечным бенефициаром которых является Григорий Смитюх, отметил Ющенко.

По мнению третьего президента Украины, наличие родственных отношений между Григорием и Александром Смитюхами свидетельствует об имеющемся реальном конфликте интересов по уголовным производствах к нему.

Поэтому Ющенко просит генпрокурора проверить эти обстоятельства и дать им правовую оценку.

Напомним, на прошлой неделе Ющенко заявлял, что отвергает все обвинения в сговоре с экс-президентом Виктором Януковичем для завладения «Межигорьем».