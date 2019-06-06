Ющенко про заволодіння «Межигір’ям»: у справі є політичний підтекст. Фото: ГолосUA

https://racurs.ua/ua/n122851-uschenko-pro-zavolodinnya-mejygiryam-u-spravi-ie-politychnyy-pidtekst-foto.html

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Третій президент України Віктор Ющенко відреагував на повідомлення про підозру у заволодінні держмайном на суму 540 млн грн.

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За словами Ющенка, він відкидає усі обвинувачення у змові з екс-президентом Віктором Януковичем для заволодіння «Межигір'ям» у 2002 році. Про це повідомив політик на своїй сторінці у Facebook.

Ющенко заявив, що днями (4 червня) він прибув до слідчого у Генеральну прокуратуру, де йому й повідомили про підозру. Однак політик запевняє, що доведе у суді свою невинуватість.

Також за словам Ющенка, він вважає, що у справі є політичний підтекст. На його думку причиною є спроба імітування бурної діяльності правоохоронними органами через те, що майже з усіх фігурантів вбивств на Майдані, державної зради та сепаратизму зняли відповідальність.

Зазначимо, що Ющенка підозрюють у скоєнні дій, передбачених ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Як раніше повідомляв «Ракурс», якщо провину Ющенка доведуть, йому загрожує позбавлення волі строком від 7 до 12 років.