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Ракурс
Ющенко о присвоении «Межигорья»: в деле политический подтекст. Фото: ГолосUA

Ющенко о присвоении «Межигорья»: в деле политический подтекст (ФОТО)

6 июн 2019, 15:46
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Третий президент Украины Виктор Ющенко отреагировал на сообщение о подозрении в завладении госимуществом на сумму 540 млн грн.

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По словам Ющенко, он отвергает все обвинения в сговоре с экс-президентом Виктором Януковичем для завладения «Межигорьем» в 2002 году. Об этом сообщил политик на своей странице в Facebook.

Ющенко заявил, что на днях (4 июня) он прибыл к следователю в Генеральную прокуратуру, где ему и сообщили о подозрении. Однако политик уверяет, что докажет в суде свою невиновность.

Ющенко прокомментировал подозрение в завладении госимуществом. Фото: Facebook

Также по словам Ющенко, он считает, что в деле есть политический подтекст. По его мнению, причиной является попытка имитации бурной деятельности правоохранительными органами из-за того, что почти со всех фигурантов убийств на Майдане, государственной измены и сепаратизма сняли ответственность.

Отметим, что Ющенко подозревают в совершении действий, предусмотренных ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Как ранее сообщал «Ракурс», если вину Ющенко докажут, ему грозит лишение свободы сроком от 7 до 12 лет.

Источник: Ракурс


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