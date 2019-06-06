Андрей Ильенко и Андрей Парубий, фото: «Википедия»

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В Верховной Раде началось рассмотрение во втором чтении проекта Избирательного кодекса (законопроект № 3112−1).

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После перерыва начнется рассмотрение поправок к этому законопроекту. Всего их насчитывается 4 тыс. 568. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Инициаторами этого законопроекта стали глава Верховной Рады Андрей Парубий, представитель фракции «Народный фронт» Леонид Емец и председатель подкомитета по вопросам выборов и референдумов Комитета по вопросам правовой политики и правосудия член парламентской фракции «Блока Петра Порошенко» Александр Черненко. Последний также является докладчиком по этому законопроекту.

Наконец Верховная Рада может перейти к рассмотрению самого масштабного проекта этого созыва — Избирательного кодекса с открытыми списками, — подчеркнул спикер.

В пояснительной записке законопроекта отмечается, что его основной задачей является создание единой унифицированной правовой основы для подготовки и проведения выборов в Украине в соответствии с Конституцией и рекомендациями международных организаций.

По мнению авторов законопроекта, одна из основных проблем законодательства о выборах заключается в применяемых избирательных системах, которые из-за отсутствия влияния избирателей на персональный состав создали ситуацию оторванности народных избранников всех уровней от граждан, которые их выбирают.

Потребность существенной модификации избирательной системы, преодоление деперсонифицированного способа голосования избирателей признают сегодня как основные политические силы, так и общественное мнение, — отмечается в пояснительной записке.

Напомним, Верховная Рада сегодня поддержала законопроект о временных следственных комиссиях, который содержит положения об импичменте президента.