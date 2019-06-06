Депортация крымских татар является геноцидом: Литва приняла резолюцию. Фото: Delfi

https://racurs.ua/n122849-deportaciya-krymskih-tatar-yavlyaetsya-genocidom-litva-prinyala-rezoluciu.html

Ракурс

В Литве признали депортацию крымских татар геноцидом. Соответствующую резолюцию о преступлениях Советского Союза сегодня приняли в парламенте.

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В Сейме заявили, что советская власть уничтожила и депортировала крымских татар с родины в безлюдныерайоны Средней Азии. В парламенте отметили, что в результате этих спланированных режимом действий большинство крымских татар погибли от болезней, голода, каторжных работ и пыток. Об этом сообщает «Европейская правда», ссылаясь на Сейм Литвы.

Резолюцию поддержали большинство депутатов. Отметим, что литовский парламент призвал не признавать незаконную аннексию Крыма и продолжать демонстрировать солидарность с крымскими татарами.

В тексте резолюции упоминается аннексия полуострова Российской Федерацией в 2014 году. Сейм подчеркнул, что категорически осуждает такие действия, а такой дискриминацию населения по признакам религии, культуры, национальности и языка. Также литовский парламент возмущен отменой крымскотатарского самоуправления.

Как известно, в середине мая парламент Латвии признал, что депортация крымских татар является геноцидом.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Канаде отказались голосовать за геноцид крымскотатарского народа.