Снежный человек: ФБР раскрыло подробности поисков йети. Фото: Думская

https://racurs.ua/n122834-snejnyy-chelovek-fbr-raskrylo-podrobnosti-poiskov-yeti.html

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Федеральное бюро расследований (ФБР) опубликовало результаты поиска снежного человека. В документах наводятся детали анализа волос и биологических тканей, которые якобы принадлежали йети.

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Образцы предоставил в 1976 году охотник за йети Питер Бирн. Результаты исследований показали, что они принадлежат оленю, сообщает телеканал CNBC.



Бирн, который в то время руководил Центром информации о снежном человеке, неоднократно посылал запросы в ФБР, чтобы специалисты проверили небольшой кусок кожи с 15 волосками. Лаборатории бюро проводили исследования вещественных доказательств, связанных с уголовными преступлениями, но иногда делали исключения в научных интересах.



При помощи оптической микроскопии эксперты ФБР сделали анализ тканей и сравнили их результаты с образцами других животных. Эксперты пришли к выводу, что волосы принадлежали семейству оленевых.



Снежным человеком (йети) называют крупное человекообразное существо из современного фольклора. Считается, что оно обитает в лесных или горных районах, которые труднодоступны для людей. Также существует теория, что йети является дожившим до наших времен древним гоминидом (человекоподобным приматом), но ученые скептически относятся к версии его существования. Чаще всего за следы йети воспринимают следы животных.