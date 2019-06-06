Снігова людина: ФБР розкрило подробиці пошуків єті. Фото: Думская

https://racurs.ua/ua/n122834-snigova-ludyna-fbr-rozkrylo-podrobyci-poshukiv-yeti.html

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Федеральне бюро розслідувань (ФБР) опублікувало підсумки пошуків снігової людини. У документах наведено деталі аналізу волосся та біологічних тканин, які нібито належать єті.

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Зразки надав у 1976 році мисливець за єті Пітер Бірн. Результати досліджень показали, що вони належать оленю, повідомляє телеканал CNBC.

Бірн, який у той час керував Центром інформації про снігову людину, неодноразово посилав запити до ФБР, щоб фахівці перевірили невеликий шматок шкіри із 15 волосками. Лабораторії відомства проводили дослідження речових доказів, які пов’язані з кримінальними злочинами, але іноді робили виключення в наукових інтересах.

За допомогою оптичної мікроскопії експерти ФБР зробили аналіз тканин і порівняли результати зі зразками інших тварин. Експерти дійшли висновку, що волосяні зразки належали сімейству оленевих.

Сніговою людиною (єті) називають велику людиноподібну істоту з сучасного фольклору. Вважається, що вона живе в лісових або гірських районах, які є важкодоступними для людей. Також існує теорія, що єті — це стародавні гомініди (людиноподібні примати), які дожили до наших часів, але вчені скептично ставляться до ймовірності їх існування. Найчастіше за сліди, нібито залишені єті, приймають сліди тварин.