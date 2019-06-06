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Бунт у колонії: на Дніпропетровщині ув’язнені підпалили матраци і влаштували протест. Фото: Новости Планеты

Бунт у колонії: на Дніпропетровщині ув’язнені підпалили матраци і влаштували протест

6 чер 2019, 14:46
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У Пятихатській виправній колонії у Дніпропетровській області відбувся масовий бунт ув’язнених, під час якого виникла пожежа.

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Причиною протесту стали неналежні умови утримання. Про це повідомляють УНН, посилаючи на джерело в правоохоронних органах.

Інцидент у селі Красноіванівка почався з того, що деякі ув’язнені відмовилися виходили на вечірню перевірку. Потім до них приєдналися близько сотні в’язнів колонії сурового режиму.

Під час заворушень ув’язнені повикидали свої матраци і підпалили їх. Пожежу, що спалахнула у колонії, вдалося загасити. Поки не відомо, чи постраждав хтось під час інциденту та як вирішена ситуація.

Правоохоронці почали розслідування та встановлення обставин події. Проводиться перевірка.

Як відомо, 27 травня в Одесі стався бунт у Південній виправній колонії загального режиму № 51.Під час протесту почалась масштабна пожежа. В інциденті постраждали правоохоронці, а також були захоплені заручники.

Як раніше повідомляв «Ракурс», поліція заявила, що бунт в одеській колоній спланував «смотрящий» за установою.

Джерело: Ракурс


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