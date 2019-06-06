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Бунт в колонии: в Днепропетровской области заключенные подожгли матрасы и устроили протест. Фото: Планета новостей

Бунт в колонии: в Днепропетровской области заключенные подожгли матрасы и устроили протест

6 июн 2019, 14:46
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В Пятихатской исправительной колонии в Днепропетровской области произошел массовый бунт заключенных, во время которого возник пожар.

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Причиной протеста стали ненадлежащие условия содержания. Об этом сообщают УНН, посылая на источник в правоохранительных органах.

Инцидент в селе Красноивановка начался с того, что некоторые заключенные отказались выходить на вечернюю проверку. Затем к ним присоединились около сотни узников колонии строгого режима.

Во время беспорядков заключенные выбросили свои матрасы и подожгли их. Пожар, вспыхнувший в колонии удалось потушить. Пока неизвестно, пострадал кто-то во время инцидента и как решена ситуация.

Правоохранители начали расследование и устанавливают обстоятельства происшествия. Проводится проверка.

Как известно, 27 мая в Одессе произошел бунт в Южной исправительной колонии общего режима № 51. Во время протеста начался масштабный пожар. В инциденте пострадали стражи порядка, а также были захвачены заложники.

Как ранее сообщал «Ракурс», полиция заявила, что бунт в одесской колонии спланировал «смотрящий» за учреждением.

Источник: Ракурс


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