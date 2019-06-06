Депортація кримських татар є геноцидом: Литва прийняла резолюцію. Фото: Delfi

https://racurs.ua/ua/n122849-deportaciya-krymskyh-tatar-ie-genocydom-lytva-pryynyala-rezoluciu.html

Ракурс

У Литві визнали депортацію кримських татар геноцидом. Відповідну резолюцію щодо злочинів Радянського союзу сьогодні прийняли у парламенті.

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У Сеймі заявили, що радянська влада знищила та депортувала кримських татар з батьківщини до безлюдних районів Середньої Азії. У парламенті наголосили, що внаслідок цих спланованих режимом дій більшість кримських татар загинули від хвороб, голоду, каторжних робіт та тортур. Про це повідомляє «Європейська правда», посилаючись на Сейм Литви.

Резолюцію підтримали більшість депутатів. Зазначимо, що литовський парламент закликав не визнавати незаконну анексію Криму та продовжувати демонструвати солідарність з кримськими татарами.

У тексті резолюції згадується анексія півострова Російської Федерацією у 2014 році. Сейм наголосив, що категорично засуджує такі дії, а такої дискримінацію населення за ознаками релігії, культурі, національності и мови. Також литовський парламент обурений скасуванням кримськотатарського самоврядування.

Як відомо, в середині травня парламент Латвії визнав, що депортація кримських татар є геноцидом.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в Канаді відмовились голосувати за геноцид кримськотатарського народу.