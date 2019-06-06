Андрій Іллєнко та Андрій Парубій, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n122850-ponad-4-5-tys-popravok-verhovna-rada-rozpochala-rozglyad-proektu-vyborchogo-kodeksu.html

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У Верховній Раді розпочався розгляд у другому читанні проекту Виборчого кодексу (законопроект № 3112−1).

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Після перерви розпочнеться розгляд поправок до цього законопроекту. Загалом їх налічується 4 тис. 568. Про це повідомляє прес-служба Верховної Ради.

Ініціаторами цього законопроекту стали голова Верховної Ради Андрій Парубій, представник фракції «Народний фронт» Леонід Ємець та голова підкомітету з питань виборів і референдумів Комітету з питань правової політики та правосуддя член парламентської фракції «Блоку Петра Порошенка» Олександр Черненко. Останній також є доповідачем за цим законопроектом.

Нарешті Верховна Рада може перейти до розгляду найбільш масштабного проекту цього скликання — Виборчого кодексу з відкритими списками, — наголосив спікер.

У пояснювальній записці законопроекту зазначається, що його основним завданням є створення єдиної уніфікованої правової основи для підготовки і проведення виборів в Україні відповідно до Конституції та рекомендацій міжнародних організацій.

На думку авторів законопроекту, одна з основних проблем законодавства про вибори полягає у застосовуваних виборчих системах, котрі через відсутність впливу виборців на персональний склад парламенту створили ситуацію відірваності народних обранців усіх рівнів від громадян, які їх обирають.

Потребу суттєвої модифікації виборчої системи, подолання деперсоніфікованого способу голосування виборців визнають сьогодні як основні політичні сили, так і громадська думка, — зазначається в пояснювальній записці.

Нагадаємо, Верховна Рада сьогодні підтримала законопроект про тимчасові слідчі комісії, котрий містить положення щодо імпічменту президента.