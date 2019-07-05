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Виктор Ющенко, фото: «Українські новини»

Генпрокуратура просит суд арестовать имущество экс-президента Ющенко — Горбатюк

5 июл 2019, 12:18
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Генеральная прокуратура просит суд арестовать имущество третьего президента Украины Виктора Ющенко.

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Об этом сообщает «Радіо Свобода» со ссылкой на руководителя управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка.

По словам Горбатюка, говорится об имуществе, относительно которого Ющенко указан владельцем в реестрах недвижимости.

В начале июня стало известно, что ГПУ объявила Ющенко подозрение по ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) в рамках расследования дела о выводе резиденции «Межигорье» из государственной собственности и передачи ее в пользу фиктивной донецкой фирмы.

Впоследствии Ющенко направил на имя Генерального прокурора Украины Юрия Луценко заявление, в котором заявил о конфликте интересов на сумму почти 1 млн долл. США у следователя Александра Смитюха, сообщившего экс-президенту о подозрении. Ющенко тогда просил генпрокурора проверить предоставленную им информацию.


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