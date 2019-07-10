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Мін'юст дозволив реєстрацію юросіб онлайн. Фото: "112 Україна"

Мін’юст дозволив реєстрацію юросіб онлайн

10 лип 2019, 13:30
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Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) тепер можна реєструвати в Україні онлайн. Міністерство юстиції спільно з Державним агентством із питань електронного урядування запускають нову послугу, яка представляє собою покрокову анкету, заповнити яку допоможуть докладні підказки.

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Для реєстрації юридичної особи відтепер не знадобиться сканувати документи, оскільки всі вони будуть автоматично створюватися на сайті й завірятися електронними підписами кожного із засновників. Про це повідомляє прес-служба Мін’юсту.

У відомстві зазначили, що онлайн-реєстрація ТОВ дозволить формувати необхідну редакцію модельного статуту, одночасно подавати заяву на застосування спрощеної системи оподаткування, а також зареєструватися платником податку на додану вартість.

Окрім того, чинні юрособи, які працюють на підставі власної редакції установчих документів, зможуть перейти на роботу, спираючись на новий модельний статут.

Відповідні рішення, які тепер спрощують запуск бізнесу, були схвалені 27 квітня на засіданні Кабінету міністрів.

Нагадаємо, раніше Мін’юст повідомив про можливість підрахунку тарифів на тепло та гарячу воду за допомогою онлайн-калькулятора.

Джерело: Ракурс


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