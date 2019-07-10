Минюст разрешил регистрацию юрлиц онлайн. Фото: "112 Украина"

https://racurs.ua/n124129-minust-razreshil-registraciu-urlic-onlayn.html

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Общество с ограниченной ответственностью (ООО) теперь можно регистрировать в Украине онлайн. Министерство юстиции совместно с Государственным агентством по вопросам электронного управления запускают новую услугу, которая представляет собой пошаговую анкету, заполнить которую помогут подробные подсказки.

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Для регистрации юридического лица отныне не понадобится сканировать документы, так как все они будут автоматически создаваться на сайте и заверяться электронными подписями каждого из учредителей. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

В ведомстве отметили, что онлайн-регистрация ООО позволит формировать необходимую редакцию модельного устава, одновременно подавать заявление на применение упрощенной системы налогообложения, а также зарегистрироваться плательщиком налога на добавленную стоимость.

Кроме того, уже действующие юрлица, которые работают на основании собственной редакции учредительных документов, смогут перейти на работу, опираясь на новый модельный устав.

Соответствующие решения, которые теперь упрощают запуск бизнеса, были приняты еще 27 апреля на заседании Кабинета министров.

Напомним, ранее Минюст сообщил о возможности подсчета тарифов на тепло и горячую воду с помощью онлайн-калькулятора.