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Ракурс
Государство в смартфоне: правительство запустило проект е-Малятко

Десять услуг по одному заявлению: правительство запустило проект е-Малятко (ВИДЕО)

10 июл 2019, 15:55
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Кабинет министров Украину 10 июля принял постановление, которое дает старт реализации проекта в сфере электронных услуг е-Малятко. После подачи одного заявления граждане смогут получить 10 услуг государства, связанных с рождением ребенка.

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Это заявление можно будет подать онлайн или оффлайн сразу в роддоме, — сообщил в Фейсбук первый заместитель председателя Государственного агентства по вопросам электронного управления Украины Алексей Вискуб.

Он заявил, что в стране стартует «самый амбициозный и инновационный в мире проект в сфере электронных услуг», поскольку сейчас в других странах есть примеры реализации подобных проектов по схеме «пять услуг по одному заявлению».

Постановление КМУ предусматривает введение с 1 января 2020 года эксперимента, который впоследствии должен быть утвержден законом. Несколько услуг государства объединяются в одну комплексную — е-Малятко.

Речь идет о регистрации рождения, назначения помощи при рождении, регистрации места проживания, присвоения налогового номера и уникального номера записи в реестре (демографический реестр), выдачу удостоверения многодетной семьи.

Родители через электронный кабинет подают одну заявку с именем ребенка и услугами, которые они хотят получить. И в госучреждения вообще не надо идти, — сообщил в Твиттер премьер-министр Владимир Гройсман.

Проект, по словам чиновников, является сложным, поскольку предусматривает введение электронного взаимодействия между Государственным демографическим реестром, Реестром актов гражданского состояния, информационной системой Минсоцполитики и Государственным реестром физических лиц-налогоплательщиков.

До 1 января 2020 года будет продолжаться подготовка всех служб к внедрению эксперимента.

Напомним, что сегодня Министерство юстиции совместно с Государственным агентством по вопросам электронного правительства запустили еще одну услугу. Общество с ограниченной ответственностью (ООО) теперь можно регистрировать в Украине онлайн.

Источник: Ракурс


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