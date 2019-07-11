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ЕС рассматривает санкции против Турции из-за геологоразведки у побережья Кипра. Фото: Business Insider

ЕС рассматривает санкции против Турции из-за геологоразведки у побережья Кипра

11 июл 2019, 12:51
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Санкции против Турции рассматриваются Евросоюзом в связи с тем, что Анкара проводит несанкционированные геологоразведочные работы в водах Кипра. В рамках инцидента может быть введен целый ряд ограничительных мер.

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Так, Европейский союз может значительно сократить финансовую поддержку и инвестиции в Турцию на 2020 год. Об этом сегодня, 11 июля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на проект заявления Совета ЕС на уровне глав МИД.

Также может быть принято решение о приостановлении переговоров по Всеобъемлющему соглашению по воздушному транспорту, и об отказе на неопределенное время от дальнейших встреч на высоком уровне.

Данный документ, выдержки из которого опубликованы агентством, будет обсуждаться 15 июля во время встречи глав МИД ЕС в Брюсселе. Решение может быть изменено, но в настоящее время совет одобряет вышеупомянутое предложение Европейской комиссии.

Кроме того, в заявлении отмечено, что в случае непрекращения Турцией незаконных бурений ЕС будет ужесточать ограничительные меры в отношении Анкары.

Напомним, что ранее на Кипре взорвалась ракета российского производства, которая, вероятно, была выпущена со стороны Сирии по Израилю.


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