ЕС рассматривает санкции против Турции из-за геологоразведки у побережья Кипра. Фото: Business Insider

https://racurs.ua/n124167-es-rassmatrivaet-sankcii-protiv-turcii-iz-za-geologorazvedki-u-poberejya-kipra.html

Ракурс

Санкции против Турции рассматриваются Евросоюзом в связи с тем, что Анкара проводит несанкционированные геологоразведочные работы в водах Кипра. В рамках инцидента может быть введен целый ряд ограничительных мер.

Loading...

Так, Европейский союз может значительно сократить финансовую поддержку и инвестиции в Турцию на 2020 год. Об этом сегодня, 11 июля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на проект заявления Совета ЕС на уровне глав МИД.

Также может быть принято решение о приостановлении переговоров по Всеобъемлющему соглашению по воздушному транспорту, и об отказе на неопределенное время от дальнейших встреч на высоком уровне.

Данный документ, выдержки из которого опубликованы агентством, будет обсуждаться 15 июля во время встречи глав МИД ЕС в Брюсселе. Решение может быть изменено, но в настоящее время совет одобряет вышеупомянутое предложение Европейской комиссии.

Кроме того, в заявлении отмечено, что в случае непрекращения Турцией незаконных бурений ЕС будет ужесточать ограничительные меры в отношении Анкары.

Напомним, что ранее на Кипре взорвалась ракета российского производства, которая, вероятно, была выпущена со стороны Сирии по Израилю.