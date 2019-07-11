Пожар в России: под Москвой горит ТЭЦ, работающая на газе, фото — Инстаграм

https://racurs.ua/n124166-pod-moskvoy-gorit-tec-rabotauschaya-na-gaze-foto-video.html

Ракурс

Крупный пожар произошел на Северной ТЭЦ в подмосковном городе Мытищи. Электростанция работает на природном газе. Огонь тушат крупные силы спасателей.

Loading...

Спасатели сообщили о восьми пострадавших. Экстренные службы предупредили об угрозе распространения огня с газовой станции высокого давления, в частности, на здание общежития.

По предварительным данным, причиной пожара мог стать взрыв, поскольку наблюдается столб огня высотой 50 м. Пожару присвоен третий, повышенный, номер сложности.

На место прибывают пожарные расчеты. Спасатели привели в готовность противопожарные вертолеты.

Мытищинская ТЭЦ-27 «Северная» введена в эксплуатацию в 1992 году. Основным топливом, которое используется на станции, является природный газ.

Напомним, что в начале июня в результате взрывов на государственном предприятии «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области России пострадали 79 человек. Этот оборонный завод производит взрывчатку.