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Пожар в России: под Москвой горит ТЭЦ, работающая на газе, фото — Инстаграм
Под Москвой горит ТЭЦ, работающая на газе (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n124166-pod-moskvoy-gorit-tec-rabotauschaya-na-gaze-foto-video.htmlРакурс
Крупный пожар произошел на Северной ТЭЦ в подмосковном городе Мытищи. Электростанция работает на природном газе. Огонь тушат крупные силы спасателей.
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Спасатели сообщили о восьми пострадавших. Экстренные службы предупредили об угрозе распространения огня с газовой станции высокого давления, в частности, на здание общежития.
По предварительным данным, причиной пожара мог стать взрыв, поскольку наблюдается столб огня высотой 50 м. Пожару присвоен третий, повышенный, номер сложности.
На место прибывают пожарные расчеты. Спасатели привели в готовность противопожарные вертолеты.
Мытищинская ТЭЦ-27 «Северная» введена в эксплуатацию в 1992 году. Основным топливом, которое используется на станции, является природный газ.
Напомним, что в начале июня в результате взрывов на государственном предприятии «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области России пострадали 79 человек. Этот оборонный завод производит взрывчатку.
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