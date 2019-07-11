У Зеленского предлагают переименовать Россию в Московию. Фото: Zik.ua

https://racurs.ua/n124165-u-zelenskogo-predlagaut-pereimenovat-rossiu-v-moskoviu-video.html

Ракурс

Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев, который сейчас баллотируется кандидатом от партии «Слуга народа» на парламентских выборах, предложил переименовать Российскую Федерацию в Московию.

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Именно так можно обозначать РФ на украинских картах, а русский язык по-украински следует называть именно «руською мовою», а не «російською». Эти предложения он выдвинул во время интервью для телеканала Ukrlife.TV.

Потураев отметил, что язык — это оружие и он не одобряет позицию тех украинцев, которые призывают не использовать русский язык на Донбассе, поскольку местные жители понимают украинский. Он считает, что это отравленная пропагандой позиция.

При этом советник президента признал, что сейчас на Донбассе вытеснен украинский язык и люди, хоть и знают его, не пользуются им. В то же время он отметил, что нужно пробиваться туда с голосом Украины, но на русском языке.

Потураев считает, что Украина должна обращаться к россиянам, чтобы ее смотрели и слушали, а для этого нужно использовать русский язык. Также напомнил об архивных открытках Украинской повстанческой армии, которые печатались на русском языке для красноармейцев.

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Ранее «Ракурс» сообщал, что в команде президента Украины Владимира Зеленского показали свою военную доктрину и обещают в сжатые сроки перевести органы военного управления на J-, G-, S-структуры НАТО.