«Укрпочта» грозится прекратить доставку пенсий с 1 января. Фото: UA.NEWS

https://racurs.ua/n124164-ukrpochta-grozitsya-prekratit-dostavku-pensiy-s-1-yanvarya.html

Ракурс

«Укрпочта» требует повысить тарифы, обещая прекратить доставку пенсий украинским гражданам с 1 января 2020 года и предупреждая об этом Минсоцполитики и Пенсионный фонд. Тариф на доставку, который действует сейчас, не менялся с 2004 года.

Loading...

По словам директора компании Игоря Смилянского, доставка пенсий больше не может осуществляться «по текущему убыточному тарифу». Он предлагает два выхода из ситуации — либо повысить существующие тарифы, либо вынести данную услугу на открытый тендер, чтобы ее реальную стоимость определил рынок. Открытое письмо премьер-министру Владимиру Гройсману и членам правительства опубликовано на странице Смилянского в Facebook.

Руководитель «Укрпочты» подчеркнул, что у компании сейчас есть выбор — стать одной из самых успешных отечественных компаний, получая инвестиции от международных игроков, либо вновь превратиться в «совковый собес», а потом и вовсе исчезнуть.

На сегодняшний день в распоряжении «Укрпочты» находятся 11 тыс. стационарных и мобильных пунктов почтовой связи. В них сейчас работают 30 сотрудников.

В своем обращении Смелянский отметил, что у правительства есть время для вынесения решения до 1 сентября, и порекомендовал «оставить после себя хорошие воспоминания, а не плохие».

Напомним, что в прошлом году «Укрпочта» также грозилась прекратить доставку пенсий и социальных выплат. Тем не менее, удалось достичь договоренности: для госкомпании пришлось выделить 500 млн грн, чтобы покрыть убытки.