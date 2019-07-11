Война на Донбассе: в оккупированном селе под Мариуполем протестуют против регулярных обстрелов, фото — ЧЕline

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Жители подконтрольного боевикам Крещатицкого в Донецкой области вышли на протест в связи с регулярными обстрелами населенного пункта. Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ от 10 июля.

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Патруль миссии 8 июля заметил примерно 60 человек, которые собрались в центре Крещатицкого. Они, по словам наблюдателей, «выражали гнев и отчаяние в связи с тем, что в их населенном пункте снова произошел обстрел».

В тот день СММ зафиксировала повреждения трех жилых домов в результате обстрела в ночь с 7 на 8 июля. В жилом доме на улице Октябрьской, 9, во время обстрела разбились четыре окна. Хозяйка дома, женщина 80−90 лет, сообщила патрулю СММ, что во время обстрела она находилась в доме.

На приусадебном участке на улице Космодемьянской члены патруля заметили свежую воронку, вероятно, в результате разрыва 122-миллиметрового артиллерийского снаряда.

На фасаде патруль заметил следы горения, на стене — царапины. Хозяйка дома возрастом 40−50 лет сообщила, что находилась в доме, когда в ночь с 7 на 8 июля произошел обстрел. Ранее СММ уже фиксировала повреждения этого дома.

В здании на улице Октябрьской СММ обнаружила повреждения крыши и двух окон, а внутри дома — дыру в стене.

Село Крещатицкое (бывшее Красноармейское) расположено в 33 км от Мариуполя.

Напомним, что незаконные вооруженные формирования пророссийских террористов 10−11 июля резко активизировали обстрелы позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе. Штаб операции ООС сообщил о 42 обстрелах, которые произошли 10 июля, и шести нарушениях режима тишины 11 июля.