Війна на Донбасі: в окупованому селі під Маріуполем протестують проти регулярних обстрілів, фото — ЧЕline

https://racurs.ua/ua/n124162-v-okupovanomu-seli-pid-mariupolem-protestuut-proty-regulyarnyh-obstriliv-misiya-obsie.html

Ракурс

Жителі підконтрольного бойовикам Хрещатицького у Донецькій області вийшли на протест у зв’язку з регулярними обстрілами населеного пункту. Про це повідомляється в звіті СММ ОБСЄ від 10 липня.

Loading...

Патруль місії 8 липня помітив приблизно 60 жителів, які зібралися в центрі Хрещатицького. Вони, за словами спостерігачів, «виражали гнів і відчай у зв’язку з тим, що в їх населеному пункті знову стався обстріл».

Того дня СММ зафіксувала пошкодження трьох житлових будинків в результаті обстрілу в ніч з 7 на 8 липня. У житловому будинку на вулиці Жовтневій, 9, під час обстрілу розбилися чотири вікна. Власниця будинку, жінка 80−90 років, повідомила патрулю СММ, що під час обстрілу вона перебувала у будинку.

На присадибній ділянці на вулиці Космодем’янської члени патруля помітили свіжу воронку, що утворилася, ймовірно, в результаті розриву 122-міліметрового артилерійського снаряда.

На фасаді патруль помітив сліди горіння, на стіні — подряпини. Власниця будинку віком 40−50 років повідомила, що перебувала у будинку, коли в ніч з 7 на 8 липня стався обстріл. Раніше СММ вже фіксувала пошкодження цього будинку.

У будівлі на вулиці Жовтневій, 7 СММ виявила пошкодження даху і двох вікон, а усередині будинку патруль виявив дірку у стіні.

Село Хрещатицьке (колишнє Червоноармійське) розташоване за 33 км від Маріуполя.

Нагадаємо, що незаконні збройні формування проросійських терористів 10−11 липня різко активізували обстріли позицій Збройних сил України на Донбасі. Штаб операції ООС повідомив про 42 обстріли, які сталися 10 липня, і шість порушень режиму тиші від початку доби 11 липня.