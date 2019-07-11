Загострення на фронті: бойовики різко активізували обстріли, є втрати, фото — Прямий

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Незаконні збройні формування проросійських терористів 10−11 липня різко активізували обстріли позицій Збройних сил України на Донбасі.

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Штаб операції Об'єднаних сил повідомив про 42 обстріли, які сталися 10 липня, і шість порушень режиму тиші від початку доби 11 липня. Загинув один українських військовий, семеро поранено, ще два армійця отримали бойове травмування.

Ворог бив по українським позиціям 28 разів із застосуванням заборонених мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, відкривав вогонь з гранатометів різних систем, зенітних установок, протитанкових ракетних комплексів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Найбільше обстрілів зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» (22). Розвідка ЗСУ повідомила про сімох поранених вогнем у відповідь окупантів.

Нагадаємо, що 10 липня поблизу Гранітного обстріляли кортеж голови Донецької ОДА Павла Кириленка. Внаслідок влучання ракети із ПТУР загинув військовослужбовець із супроводу колони.