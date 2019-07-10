Обстріл на Донбасі: під вогонь потрапило авто голови Донецької ОДА, соцмережі повідомляють про самовільну поїздку Кириленка, фото — 24 канал

https://racurs.ua/ua/n124147-na-donbasi-obstrilyaly-avto-golovy-doneckoyi-oda-socmereji-povidomlyaut-pro-samovilnu-poyizdku.html

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Автомобіль голови Донецької облдержадміністрації Павла Кириленка потрапив під обстріл у прифронтовому Гранітному. Автомобіль губернатора не постраждав, однак під час обстрілу загинув військовослужбовець, який перебував в машині супроводу ЗСУ.

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Інцидент стався 10 липня о 15.00 на виїзді з села Гранітне в бік КПВВ «Гнутове». Ворожим ПТРК був вражений вантажний автомобіль КрАЗ одного з підрозділів Об'єднаних сил, повідомляє прес-служба ООС.

Головний редактор видання Insider Тетяна Ніколаєнко у Фейсбук повідомила, що Кириленко без попередження поїхав на лінію фронту. В результаті обстрілу в машині супроводу «один поранений, один убитий».

Керівництво ООС про це дізналось по факту трупа, — зазначила Ніколаєнко.

У зв’язку з обстрілом у Гранітному президент Зеленський доручив начальнику Генштабу посилити активність ЗСУ зі знешкодження диверсійних груп і назвав обстріл автомобіля ЗСУ «спробою зірвати мінський процес і поставити під загрозу відновлення переговорів у Нормандському форматі».

Крім того, Зеленський доручив Руслану Хомчаку «миттєво та жорстко реагувати на будь-які інші спроби збройних провокацій проти українських мирних громадян і військовослужбовців».