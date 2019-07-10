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Транзит газу: Медведєв запропонував Медведчуку консорціум з управління українською ГТС
Газові мрії Кремля: Медведєв запропонував Медведчуку консорціум з управління українською ГТСhttps://racurs.ua/ua/n124146-gazovi-mriyi-kremlya-medvediev-zaproponuvav-medvedchuku-konsorcium-z-upravlinnya-ukrayinskou-gts.htmlРакурс
Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що існують два способи вирішити газову суперечку з Україною після того, як термін дії нинішнього газового контракту закінчиться в кінці 2019 року.
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Перший спосіб, за його словами, — зберегти нинішні умови контракту, другий спосіб — створити двосторонній консорціум.
Про це керівник уряду РФ заявив під час зустрічі з Віктором Медведчуком та Юрієм Бойком, які сьогодні перебувають у Москві, повідомляє РБК.
Медведєв назвав «абсурдною і безглуздою ситуацію, коли споживачі газу на території „не дуже багатої держави“ платять на 25% більше, ніж могли б».
Російський прем'єр додав, що до обговорення газових питань між Росією і Україною можна повернутися після виборів до Верховної Ради, які відбудуться 21 липня, і формування нового уряду.
Росіяни давно пропонували Києву створення консорціуму з управління газотранспортною системою України за участю Росії. Спочатку передбачалося, що в ньому буде три сторони — Україна, Росія і ЄС. Але Москва відмовилася від цього плану у 2013 році, коли уряд ще Віктора Януковича вирішив підписати угоду про асоціацію з ЄС, але потім відмовився від цих намірів.
У березні 2019 року глава «Газпрому» Олексій Міллер повідомив, що російська компанія «підтримувала ідею і готова створити двосторонній консорціум з Україною», якщо Київ виступить з такою ініціативою.
Нагадаємо, що Медведчук і Бойко — лідери партії «Опозиційна платформа — За життя», яка йде на дострокові вибори у Раду 21 липня 2019 року.
Нагадаємо, що в грудні 2017 року «Нафтогаз» виграв Стокгольмський арбітраж проти «Газпрому» за контрактом на поставку газу. Арбітраж задовольнив вимоги «Нафтогазу» про компенсацію за недопоставлені «Газпромом» обсяги газу для транзиту. Суд зобов’язав «Газпром» виплатити українській компанії компенсацію в розмірі 4,6 млрд дол. за цим положенням.
Остаточна сума розрахунків між компаніями становить 2,6 млрд дол. на користь «Нафтогазу». Наприкінці травня «Нафтогаз» ініціював примусове стягнення цих коштів і влада Нідерландів та Швейцарії вжила заходів щодо активів російського монополіста.
У Швеції апеляційний суд округу Свеа 13 червня задовольнив клопотання російської компанії «Газпром» і ухвалив призупинитивиконання рішення Стокгольмського арбітражу.
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