Транзит газу: Медведєв запропонував Медведчуку консорціум з управління українською ГТС

https://racurs.ua/ua/n124146-gazovi-mriyi-kremlya-medvediev-zaproponuvav-medvedchuku-konsorcium-z-upravlinnya-ukrayinskou-gts.html

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Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що існують два способи вирішити газову суперечку з Україною після того, як термін дії нинішнього газового контракту закінчиться в кінці 2019 року.

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Перший спосіб, за його словами, — зберегти нинішні умови контракту, другий спосіб — створити двосторонній консорціум.

Про це керівник уряду РФ заявив під час зустрічі з Віктором Медведчуком та Юрієм Бойком, які сьогодні перебувають у Москві, повідомляє РБК.

Медведєв назвав «абсурдною і безглуздою ситуацію, коли споживачі газу на території „не дуже багатої держави“ платять на 25% більше, ніж могли б».

Російський прем'єр додав, що до обговорення газових питань між Росією і Україною можна повернутися після виборів до Верховної Ради, які відбудуться 21 липня, і формування нового уряду.

Росіяни давно пропонували Києву створення консорціуму з управління газотранспортною системою України за участю Росії. Спочатку передбачалося, що в ньому буде три сторони — Україна, Росія і ЄС. Але Москва відмовилася від цього плану у 2013 році, коли уряд ще Віктора Януковича вирішив підписати угоду про асоціацію з ЄС, але потім відмовився від цих намірів.

У березні 2019 року глава «Газпрому» Олексій Міллер повідомив, що російська компанія «підтримувала ідею і готова створити двосторонній консорціум з Україною», якщо Київ виступить з такою ініціативою.

Нагадаємо, що Медведчук і Бойко — лідери партії «Опозиційна платформа — За життя», яка йде на дострокові вибори у Раду 21 липня 2019 року.