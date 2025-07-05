В районі Владивостока вибухнув магістральний газогін

https://racurs.ua/ua/n207588-v-rayoni-vladyvostoka-vybuhnuv-magistralnyy-gazogin.html

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В районі Владивостока вибухнув магістральний газогін.

Про це кільком українським медіа («Лізі», «Суспільному» та «Бабелю») повідомили джерела в розвідці.

Він забезпечує газопостачання окремих підрозділів 155 бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту російської армії. Також підрив знищив водогін, який забезпечує питною водою військові гарнізони.

За інформацією джерела, вибухи пролунали вночі 5 липня, на місці виника масштабна пожежа. Щоб приховати інформацію від населення, місцеві спецслужби вимкнули мобільний інтернет і звʼязок в районі бухти Лазурна (Шамора).

Джерела не уточнили, хто саме здійснив підриви цих об'єктів.

Частина згаданого газогону була здана в експлуатацію лише в березні 2025 року.

Відстань від бухти Лазурна до лінії фронту — понад 6800 кілометрів по прямій.