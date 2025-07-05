«Улюблена газета Трампа» назвала рф вмираючою терористичною державою

https://racurs.ua/ua/n207587-ulublena-gazeta-trampa-nazvala-rf-vmyrauchou-terorystychnou-derjavou.html

Ракурс

«Улюблена газета Дональда Трампа» New York Post назвала росію вмираючою терористичною державою у зверненні до президента США.

New York Post звернулася до Трампа із закликом і надалі підтримувати Україну. У тексті йдеться, що в рф «корінною причиною» конфлікту вважають саме існування України.

Твердження про те, що допомога Україні нібито шкодить США, неправда. NYP підкреслює, що на тлі наймасованішого обстрілу України після розмови Трампа з путіним, США призупинили військові постачання для Києва.

Україна платить за неї частково з конфіскованих російських активів і європейських грантів, що, на думку видання, стимулює американську оборонну галузь до збільшення виробництва.

Але найважливіше, за версією New York Post, — це те, що доля України надсилає світові сигнал про Америку. росія — не економічна наддержава. Це вмираюча терористична держава. «Путін готовий витрачати кров свого народу в останній спробі створити імперію».

Газета пише, що успіх путіна не лише загрожуватиме Європі, а й продемонструє Китаю, що альянси — мінливі. Тоді як росія та Китай мають спільну стратегічну мету: протидія США. А путін, вважає видання, розуміє лише силу.

Падіння України — це не катастрофа, в якій можна звинуватити когось іншого або пояснити її як несуттєву. Це дестабілізує світ, послабить Америку та негативно відобразиться на вашій президентській каденції. Не відходьте, — закликає New York Post.

Newsweek пише, що Трамп називав New York Post «своєю улюбленою газетою». Видання підтримувало Трампа на виборах 2016 року і певний час — у 2020-му, хоча згодом частково дистанціювалося після штурму Капітолія.