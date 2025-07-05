Human Rights Watch зібрала десятки свідчень атак російських дронів на громадянське населення Херсона

https://racurs.ua/ua/n207586-human-rights-watch-zibrala-desyatky-svidchen-atak-rosiyskyh-droniv-na-gromadyanske-naselennya.html

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Правозахисна організація Human Rights Watch опублікувала мультимедійну доповідь про те, як дрони на них дзвони полюють на цивільних осіб у Херсоні та його околицях. Найбільше таких атак відбувається у найближчих до річки районах Антонівка та Дніпровський (у них також знаходяться українські війська).

Організація документувала щонайменше 45 ударів дронів російських військ у Антонівці та Дніпровському, які виглядали як навмисно націлені на цивільних та цивільні об'єкти, включаючи інфраструктуру. У восьми випадках свідчення очевидців підтверджувалися відеозаписами атак дронів, розміщеними у російських телеграм-каналах, пов’язаних із військовими.

Подібні атаки спостерігаються із червня 2024 року. Дослідники HRW особисто побували у Херсоні у листопаді. Усього вони проінтерв’ювали 59 свідків, більшість — очно під час поїздки до Херсона, решта віддалена в період з жовтня 2024 до березня 2025 року.

У подібних нападах Human Rights Watch бачить ознаки військових злочинів та злочинів проти людяності. У квітні 2025 року вона надіслала листа зі своїми висновками російському уряду, але відповіді так і не отримала.

Всупереч численним свідченням протилежного, Кремль наполягає, що не атакує громадянське населення України. Про те, що російські дрони полюють на мирних жителів Херсона, неодноразово писали багато ЗМІ, зокрема Бі-бі-сі у жовтні 2024 року.