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Ракурс
ЗСУ атакували завод у Чебоксарах, який виготовляє компоненти для «шахедів» та «Іскандерів»

ЗСУ атакували завод у Чебоксарах, який виготовляє компоненти для «шахедів» та «Іскандерів»

5 лип 2025, 18:34
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ЗСУ атакували завод у Чебоксарах, який виготовляє компоненти для «Шахедів» і «Іскандерів».

Як повіомляє Генеральний штаб ЗСУ, ціллю були потужності з виробництва адаптивних антенних решіток «Комета».

Вони використовуються у БпЛА типу Shahed, ракетах «Іскандер-К», уніфікованих модулях планерування і корекції (УМПК) для керованих авіабомб (КАБ), та іншому високоточному озброєнні, яким противник регулярно здійснює обстріли України, зокрема цивільної інфраструктури.

Попередня атака дронів на підприємоство АТ «ВНІІР-Прогрес» відбулась 9 червня.

Джерело: Ракурс


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