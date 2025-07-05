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Ракурс
ВСУ атаковали завод в Чебоксарах, который производит компоненты для «шахедов» и «Искандеров»

ВСУ атаковали завод в Чебоксарах, который производит компоненты для «шахедов» и «Искандеров»

5 июл 2025, 18:34
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ЗСУ атакували завод у Чебоксарах, який виготовляє компоненти для «Шахедів» і «Іскандерів».

Як повіомляє Генеральний штаб ЗСУ, ціллю були потужності з виробництва адаптивних антенних решіток «Комета».

Вони використовуються у БпЛА типу Shahed, ракетах «Іскандер-К», уніфікованих модулях планерування і корекції (УМПК) для керованих авіабомб (КАБ), та іншому високоточному озброєнні, яким противник регулярно здійснює обстріли України, зокрема цивільної інфраструктури.

Попередня атака дронів на підприємоство АТ «ВНІІР-Прогрес» відбулась 9 червня.

Источник: Ракурс


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