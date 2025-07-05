Ученые предупредили о растущей угрозе землетрясений в Альпах из-за изменения климата

https://racurs.ua/n207583-uchenye-predupredili-o-rastuschey-ugroze-zemletryaseniy-v-alpah-iz-za-izmeneniya-klimata.html

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У районі масиву Монблан на кордоні Франції та Італії з 2015 року різко зросла кількість землетрусів. Як з’ясували вчені зі Швейцарського сейсмологічного центру Цюріха, причиною цього стала зміна клімату.

У журналі Earth and Planetary Science Letters дослідники пишуть про «різку щорічну періодичність» підземних поштовхів, що почалася восени 2015 року — і прямо пов’язують це з глобальним потеплінням.

Головна причина — танення снігу та льодовиків. За словами дослідниці Верени Симон, «сніг та талі води проникають у структури масиву Гранд-Жорас і викликають зміни тиску в породах». Через це порушуються шляхи відтоку води, збільшується поровий тиск і відбуваються землетруси.

Особливо виразно, як пишуть дослідники, цей процес видно в районі тунелю Монблан, де в товщі породи накопичується все більше талої води. У періоди сильного танення ризик підземних поштовхів може зрости в сто разів, наголошують вчені.

Наше дослідження показує, що зміна клімату може суттєво підвищити небезпеку землетрусів у альпійських регіонах. Це явище може торкнутися й інших районів із льодовиками по всьому світу, — попереджають автори наукової роботи.