Транзит газа: Медведев предложил Медведчуку консорциум по управлению украинской ГТС

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что существуют два способа решить газовый спор с Украиной после того, как срок действия нынешнего газового контракта закончится в конце 2019 года.

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Первый способ, по его словам, — сохранить нынешние условия контракта, второй способ — создать двусторонний консорциум.

Об этом глава правительства РФ заявил во время встречи с Виктором Медведчуком и Юрием Бойко, которые сегодня прилетели в Москву, сообщает РБК.

Медведев назвал «абсурдной и нелепой ситуацию, при которой потребители газа на территории „не слишком богатого государства“ платят на 25% больше, чем могли бы».

Российский премьер добавил, что к обсуждению газовых вопросов между Россией и Украиной можно вернуться после выборов в Верховную Раду, которые состоятся 21 июля, и формирования нового правительства.

Россияне давно предлагали Киеву создать консорциум по управлению газотранспортной системой Украины с участием России. Первоначально предполагалось, что в нем будет три стороны — Украина, Россия и ЕС. Но Москва отказалась от этого плана в 2013 году, когда правительство еще Виктора Януковича решило подписать соглашение об ассоциации с ЕС, но потом отказалось от этих намерений.

В марте 2019 года глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что российская компания «поддерживала идею и готова создать двухсторонний консорциум с Украиной», если Киев выступит с такой инициативой.

Напомним, что Медведчук и Бойко — лидеры партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», которая идет на досрочные выборы в Раду 21 июля 2019 года.

Напомним, что в декабря 2017 года «Нафтогаз» выиграл Стокгольмский арбитраж против «Газпрома» по контракту на поставку газа. Арбитраж удовлетворил требования «Нафтогаза» о компенсации за недопоставленные «Газпромом» объемы газа для транзита. Суд обязал «Газпром» выплатить украинской компании компенсацию в размере 4,6 млрд долл. по этому положению.

Окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 млрд долл. в пользу «Нафтогаза». В конце мая «Нафтогаз» инициировал принудительное взыскание этих средств и власти Нидерландов и Швейцарии приняли меры в отношении активов российского монополиста.

В Швеции апелляционный суд округа Свеа 13 июня удовлетворил ходатайство российской компании «Газпром» и постановил приостановить исполнение решения Стокгольмского арбитража.