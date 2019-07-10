На Донбассе обстреляли авто главы Донецкой ОГА, соцсети сообщают о самовольной поездке Кириленкоhttps://racurs.ua/n124147-na-donbasse-obstrelyali-avto-glavy-doneckoy-oga-socseti-soobschaut-o-samovolnoy-poezdke-kirilenko.htmlРакурс
Автомобиль председателя Донецкой облгосадминистрации Павла Кириленко попал под обстрел в прифронтовом Гранитном. Автомобиль губернатора не пострадал, однако во время обстрела погиб военнослужащий, находившийся в машине сопровождения ВСУ.
Инцидент произошел 10 июля в 15.00 на выезде из села Гранитное в сторону КПВВ «Гнутово». Вражеским ПТРК был поражен грузовой автомобиль КрАЗ одного из подразделений Объединенных сил, сообщает пресс-служба ООС.
Главный редактор издания Insider Татьяна Николаенко в Фейсбук сообщила, что Кириленко без предупреждения поехал на линию фронта. В результате обстрела в машине сопровождения «один ранен, один убит».
Руководство ООС об этом узнало по факту трупа, — отметила Николаенко.
В связи с обстрелом в Гранитном президент Зеленский поручил начальнику Генштаба усилить активность ВСУ по обезвреживанию диверсионных групп и назвал обстрел автомобиля ВСУ «попыткой сорвать минский процесс и поставить под угрозу возобновления переговоров в нормандской формате».
Кроме того, Зеленский поручил Руслану Хомчаку «мгновенно и жестко реагировать на любые другие попытки вооруженных провокаций против украинских мирных граждан и военнослужащих».