Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Обстрел на Донбассе: под огонь попало авто председателя Донецкой ОГА, соцсети сообщают о самовольной поездке Кириленко, фото — 24 канал

На Донбассе обстреляли авто главы Донецкой ОГА, соцсети сообщают о самовольной поездке Кириленко

10 июл 2019, 19:17
999

Автомобиль председателя Донецкой облгосадминистрации Павла Кириленко попал под обстрел в прифронтовом Гранитном. Автомобиль губернатора не пострадал, однако во время обстрела погиб военнослужащий, находившийся в машине сопровождения ВСУ.

Loading...

Инцидент произошел 10 июля в 15.00 на выезде из села Гранитное в сторону КПВВ «Гнутово». Вражеским ПТРК был поражен грузовой автомобиль КрАЗ одного из подразделений Объединенных сил, сообщает пресс-служба ООС.

Главный редактор издания Insider Татьяна Николаенко в Фейсбук сообщила, что Кириленко без предупреждения поехал на линию фронта. В результате обстрела в машине сопровождения «один ранен, один убит».

Руководство ООС об этом узнало по факту трупа, — отметила Николаенко.

В связи с обстрелом в Гранитном президент Зеленский поручил начальнику Генштаба усилить активность ВСУ по обезвреживанию диверсионных групп и назвал обстрел автомобиля ВСУ «попыткой сорвать минский процесс и поставить под угрозу возобновления переговоров в нормандской формате».

Кроме того, Зеленский поручил Руслану Хомчаку «мгновенно и жестко реагировать на любые другие попытки вооруженных провокаций против украинских мирных граждан и военнослужащих».

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости

На Донбассе обстреляли авто главы Донецкой ОГА, соцсети сообщают о самовольной поездке Кириленко

Автомобиль председателя Донецкой ОГА Кириленко попал под обстрел в прифронтовом Гранитном. Автомобиль губернатора не пострадал, однако во время обстрела погиб военнослужащий, находившийся в авто ВСУ

Новости Украины
19:17

Десять услуг по одному заявлению: правительство запустило проект е-Малятко (ВИДЕО)

Правительство приняло постановление, которое начинает реализацию проекта в сфере электронных услуг е-Малятко. После подачи одного заявления граждане смогут получить 10 услуг государства, связанных с рождением ребенка

Новости Украины
15:55
Новости партнеров
Загрузка...