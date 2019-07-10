Обстрел на Донбассе: под огонь попало авто председателя Донецкой ОГА, соцсети сообщают о самовольной поездке Кириленко, фото — 24 канал

https://racurs.ua/n124147-na-donbasse-obstrelyali-avto-glavy-doneckoy-oga-socseti-soobschaut-o-samovolnoy-poezdke-kirilenko.html

Ракурс

Автомобиль председателя Донецкой облгосадминистрации Павла Кириленко попал под обстрел в прифронтовом Гранитном. Автомобиль губернатора не пострадал, однако во время обстрела погиб военнослужащий, находившийся в машине сопровождения ВСУ.

Loading...

Инцидент произошел 10 июля в 15.00 на выезде из села Гранитное в сторону КПВВ «Гнутово». Вражеским ПТРК был поражен грузовой автомобиль КрАЗ одного из подразделений Объединенных сил, сообщает пресс-служба ООС.

Главный редактор издания Insider Татьяна Николаенко в Фейсбук сообщила, что Кириленко без предупреждения поехал на линию фронта. В результате обстрела в машине сопровождения «один ранен, один убит».

Руководство ООС об этом узнало по факту трупа, — отметила Николаенко.

В связи с обстрелом в Гранитном президент Зеленский поручил начальнику Генштаба усилить активность ВСУ по обезвреживанию диверсионных групп и назвал обстрел автомобиля ВСУ «попыткой сорвать минский процесс и поставить под угрозу возобновления переговоров в нормандской формате».

Кроме того, Зеленский поручил Руслану Хомчаку «мгновенно и жестко реагировать на любые другие попытки вооруженных провокаций против украинских мирных граждан и военнослужащих».