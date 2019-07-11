Обострение на фронте: боевики резко активизировали обстрелы, есть потери, фото — Прямой

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Незаконные вооруженные формирования пророссийских террористов 10−11 июля резко активизировали обстрелы позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе.

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Штаб операции Объединенных сил сообщил о 42 обстрелах, которые произошли 10 июля, и о шести нарушениях режима тишины от начала суток 11 июля. Погиб один украинский военный, семеро получили ранения, еще у двух армейцев — боевое травмирование.

Враг бил по украинским позициям 28 раз с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, открывал огонь из гранатометов различных систем, зенитных установок, противотанковых ракетных комплексов, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Больше всего обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» (22). Разведка ВСУ сообщила о семи раненых ответным огнем оккупантах.

Напомним, что 10 июля возле Гранитного обстреляли кортеж главы Донецкой ОГА Павла Кириленко. Вследствие попадания ракеты погиб военнослужащий из сопровождения колонны.