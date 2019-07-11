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Фильм о Стусе: в ленте не называют имени Медведчука из-за вероятных юридических проблем, фото — Lovely Life

В фильме о Стусе не называют имени Медведчука, это — «юридический вопрос»

11 июл 2019, 08:25
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В фильме о Василие Стусе «Запрещенный» имя и фамилия украинского политика Виктора Медведчука не называется и на экране не титруется. Таково требование юристов, с которыми консультировались киношники.

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Режиссер Роман Бровко объяснил «Громадському», что для того, чтобы прямо вспоминать Медведчука авторам фильма пришлось бы получить письменное согласие политика на то, что его имя может быть в кадре.

Бровко сообщил, что консультировался с юристом и он посоветовал «даже не переставлять фразы местами, поскольку это может стать поводом для судебного иска». Фамилия адвоката Стуса Медведчука не называется вслух, поскольку сцену суда снимали согласно стенограмме заседания.

Имя адвоката упоминается фактически один-два раза за весь суд. Эта сцена длинная, продолжается почти 10 минут, а суд длился не один день. Поэтому мы включили только ключевые моменты, — рассказал режиссер.

Бровко заверил, что актер, играющий Медведчука, похож на него (Роман Халаимов).

В принципе портретное сходство абсолютное, — сообщил режиссер.

Напомним, что летом прошлого года вокруг ленты разгорелся скандал, поскольку из сценария убрали сцену суда с участием адвоката Стуса Виктора Медведчука. Поэта обвиняли в антисоветской пропаганде, а его адвокат признал «обвинения правомерными».

Дмитрий Стус, сын погибшего в лагере поэта, отказался сотрудничать с создателями фильма, поскольку ему не понравился сценарий ленты.

Лента выйдет в прокат осенью 2019 года. Фильм рассказывает о последних годах жизни Стуса.

Источник: Ракурс


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