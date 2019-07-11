Фільм про Стуса: у стрічці не називатимуть імені Медведчука через ймовірні юридичні проблеми, фото — Lovely Life

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Ракурс

У кінофільмі про Василя Стуса «Заборонений» ім’я та прізвище українського політика Віктора Медведчука не називається і на екрані не титруватиметься. Такою була вимога юристів, з якими консультувалися кіношники.

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Режисер стрічки Роман Бровко пояснив «Громадському», що для того, щоб прямо згадувати Медведчука авторам фільму довелося б отримати письмову згоду політика на те, що його ім’я може бути в кадрі.

Бровко повідомив, що консультувався з юристом і він порадив «навіть не переставляти фрази місцями, оскільки це може стати приводом до судового позову». Прізвище адвоката Стуса Медведчука не називається уголос, оскільки сцену суду знімали відповідно до стенограми засідання.

Ім’я адвоката згадується фактично один-два рази за весь суд. Ця сцена довга, триває майже 10 хвилин, а суд тривав не один день. Тому ми включили тільки ключові моменти, — розповів режисер.

Бровко запевнив, актор, який грає Медведчука, схожий на нього (Роман Халаїмов).

В принципі портретна схожість абсолютна, — повідомив режисер.

Нагадаємо, що торік влітку навколо стрічки виник скандал, оскільки зі сценарію прибрали сцену суду за участю адвоката Стуса Віктора Медведчука. Поет звинувачували в антирадянській пропаганді, а його адвокат визнав «обвинувачення правомірними».

Дмитро Стус, син загиблого в таборі поета, відмовився співпрацювати з творцями фільму, оскільки йому не сподобався сценарій стрічки.

Стрічка вийде у прокат восени 2019 року. Фільм розповідає про останні роки життя Василя Стуса.