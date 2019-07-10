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Головні новини 10 липня: на ЧАЕС відкрилася нова захисна арка, фото — ОП

Головні новини 10 липня: Зеленський вигнав «чорта» у Борисполі, ЧАЕС отримала новий саркофаг від ЄС, на Донбасі обстріляли кортеж голови ОДА

10 лип 2019, 23:08
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Головними новинами 10 липня стали скандал за участю президента у Бориспольській міськраді, відкриття нової захисної арки на Чорнобильській АЕС і обстріл кортежу голови Донецької ОДА, під час якого загинув український військовий.

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Президент України Володимир Зеленський сьогодні в Борисполі під час представлення нового керівника Київської обласної державної адміністрації, яким став Михайло Бно-Айріян, зі скандалом вигнав із засідання секретаря міської ради, представника «Батьківщини» Ярослава Годунка.

Посилаючись на буцімто кримінальне минуле Годунка, Зеленський назвав його розбійником, а після засідання заявив: «Зараз зателефоную Баканову щодо цього чорта».

Згодом глава держави поїхав на ЧАЕС. Європейський союз 10 липня офіційно передав Україні новий саркофаг на місці катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції. Зеленський у Чорнобилі заявив, зона відчуження біля ЧАЕС може стати однією з точок зростання економіки України. Глава держави підписав відповідний указ.

На Донбасі сьогодні з ПТРК обстріляли авто новопризначеного голови Донецької ОДА Павла Кириленка. Це сталося у прифронтовому Гранітному. Автомобіль губернатора не постраждав, однак під час обстрілу загинув військовослужбовець, який перебував в машині супроводу ЗСУ. У соцмережах повідомили, що Кириленко без попередження поїхав на лінію фронту.

Джерело: Ракурс


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Новини

Головні новини
999

Головні новини 10 липня: Зеленський вигнав «чорта» у Борисполі, ЧАЕС отримала новий саркофаг від ЄС, на Донбасі обстріляли кортеж голови ОДА

Головними новинами 10 липня стали скандал за участю президента у Бориспольській міськраді, відкриття нової захисної арки на ЧАЕС і обстріл кортежу голови Донецької ОДА, під час якого загинув український військовий

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