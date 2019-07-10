Головні новини 10 липня: на ЧАЕС відкрилася нова захисна арка, фото — ОП

https://racurs.ua/ua/n124153-golovni-novyny-10-lypnya-zelenskyy-vygnav-chorta-u-boryspoli-na-chaes-vidkrylasya-nova-arka.html

Ракурс

Головними новинами 10 липня стали скандал за участю президента у Бориспольській міськраді, відкриття нової захисної арки на Чорнобильській АЕС і обстріл кортежу голови Донецької ОДА, під час якого загинув український військовий.

Loading...

Президент України Володимир Зеленський сьогодні в Борисполі під час представлення нового керівника Київської обласної державної адміністрації, яким став Михайло Бно-Айріян, зі скандалом вигнав із засідання секретаря міської ради, представника «Батьківщини» Ярослава Годунка.

Посилаючись на буцімто кримінальне минуле Годунка, Зеленський назвав його розбійником, а після засідання заявив: «Зараз зателефоную Баканову щодо цього чорта».

Згодом глава держави поїхав на ЧАЕС. Європейський союз 10 липня офіційно передав Україні новий саркофаг на місці катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції. Зеленський у Чорнобилі заявив, зона відчуження біля ЧАЕС може стати однією з точок зростання економіки України. Глава держави підписав відповідний указ.

На Донбасі сьогодні з ПТРК обстріляли авто новопризначеного голови Донецької ОДА Павла Кириленка. Це сталося у прифронтовому Гранітному. Автомобіль губернатора не постраждав, однак під час обстрілу загинув військовослужбовець, який перебував в машині супроводу ЗСУ. У соцмережах повідомили, що Кириленко без попередження поїхав на лінію фронту.