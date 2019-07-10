Саркофаг над ЧАЕС: станцію захищатиме нове укриття, Зеленський хоче перетворити Чорнобиль на точку зростання, фото — DW

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Європейський союз 10 липня офіційно передав Україні новий саркофаг на місці катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції. Президент України Володимир Зеленський вважає, що зона відчуження біля ЧАЕС може стати однією з точок зростання економіки України і підписав відповідний указ.

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Представництво ЄС в Україні у Фейсбук повідомило, що експлуатувати об'єкт віднині буде український уряд. Україна також відповідатиме за демонтаж первинного саркофагу, який звели відразу після аварії у квітні 1986 року.

В ЄС також очікують завершення будівництва нового тимчасового сховища зберігання використаного ядерного палива.

Нове укриття для демонтажу старого саркофагу

Нове укриття зведене над зруйнованим енергоблоком № 4 ЧАЕС. Його будівництво було міжнародним проектом. Міжнародна спільнота зібрала 1,5 млрд євро. Захисна арка прослужить щонайменше 100 років. За її допомогою відбудеться демонтаж старого саркофага.

Будівництво арки розпочалося в 2012 році. Дві її частини у 2015 році підняли та успішно сполучили. Усередині встановили кран для демонтажу старого об'єкту «Укриття».

Наприкінці квітня 2019 року арку ввели в режим пробної експлуатації. Після отримання відповідної ліцензію об'єкт перейде до повноцінної експлуатації й демонтажу конструкцій старого саркофагу.

Зеленський знайшов «точку зростання»

Під час введення нового саркофагу в експлуатацію в Чорнобилі перебував й президент України Володимир Зеленський. Сьогодні він підписав указ «Про деякі питання розвитку територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Документ, текст якого сьогодні оприлюднив Офіс президента, передбачає, зокрема, й розробку стратегії розвитку Чорнобильської зони як туристичного об'єкта. Тому Зеленський вважає, що зона відчуження може стати однією з точок зростання економіки України.

Ми створимо «зелений коридор» для туристів та приберемо передумови для корупції, — заявив президент у Чорнобилі.

Указ передбачає прокладання нових туристичних маршрутів, зокрема водним шляхом, побудову нових КПП і модернізацію наявних. Зеленський скасував обмеження та заборону відео зйомки в зоні відчуження. Туризм у Чорнобилі держава рекламуватиме на міжнародних заходах.

Чиновників та правоохоронці погоджуватимуть відвідування Чорнобильської зони впродовж трьох календарних днів через електронний кабінет.

Зробимо тут землю свободи, що стане одним із символів нової України. Без корупції. Без зайвих заборон, — заявив Зеленський.

Його офіс планує надати можливість проводити у зоні відчуження навчально-тренувальні заходи для рятувальників з країн ЄС та НАТО.