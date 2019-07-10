ЧАЭС получила новый саркофаг от ЕС, Зеленский хочет превратить Чернобыль в точку роста, фото — DW

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Европейский Союз 10 июля официально передал Украине новый саркофаг на месте катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что зона отчуждения возле ЧАЭС может стать одной из точек роста экономики Украины и подписал соответствующий указ.

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Представительство ЕС в Украине в Фейсбук сообщило, что эксплуатировать объект отныне будет украинское правительство. Украина также будет отвечать за демонтаж первичного саркофага, который возвели сразу после аварии в апреле 1986 года.

В ЕС также ожидают завершения строительства нового временного хранилища хранения использованного ядерного топлива.

Новое укрытие для демонтажа старого саркофага

Новое укрытие построили над разрушенным энергоблоком № 4 ЧАЭС. Его строительство было международным проектом. Международное сообщество собрало 1,5 млрд евро. Защитная арка прослужит не менее 100 лет. С ее помощью состоится демонтаж старого саркофага.

Строительство арки началось в 2012 году. Две ее части в 2015 году подняли и успешно совместили. Внутри установили кран для демонтажа старого объекта «Укрытие».

В конце апреля 2019 арку ввели в режим пробной эксплуатации. После получения соответствующей лицензии объект перейдет к полноценной эксплуатации и демонтажу конструкций старого саркофага.

Зеленский нашел «точку роста»

При вводе нового саркофага в эксплуатацию в Чернобыле находился и президент Украины Владимир Зеленский. Сегодня он подписал указ «О некоторых вопросах развития территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы».

Документ, текст которого сегодня обнародовал Офис президента, предусматривает, в частности, и разработку стратегии развития Чернобыльской зоны как туристического объекта. Поэтому Зеленский считает, что зона отчуждения может стать одной из точек роста экономики Украины.

Мы создадим «зеленый коридор» для туристов и уберем предпосылки для коррупции, — заявил президент в Чернобыле.

Указ предусматривает прокладывание новых туристических маршрутов, в том числе водным путем, построение новых КПП и модернизацию имеющихся. Зеленский отменил ограничения и запрет видеосъемки в зоне отчуждения. Туризм в Чернобыле государство пообещело рекламировать на международных мероприятиях.

Чиновников и правоохранители обязали согласовывать посещение Чернобыльской зоны в течение трех календарных дней через электронный кабинет.

Сделаем здесь землю свободы, которая станет одним из символов новой Украины. Без коррупции. Без лишних запретов, — заявил Зеленский.

Его офис планирует предоставить возможность проводить в зоне отчуждения учебно-тренировочные мероприятия для спасателей из стран ЕС и НАТО.