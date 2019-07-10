Адріатичне узбережжя Італії атакував гігантський град (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n124152-adriatychne-uzberejjya-italiyi-atakuvav-gigantskyy-grad-foto-video.htmlРакурс
Адріатичне узбережжя Італії 10 липня атакував гігантський град.
В Пескарі випав град розміром з долоню, внаслідок чого 18 людей постраждали, повідомляє ANSA.
Потерпілі мають забої голови і рани, їм накладають шви. В одній з лікарень через негоду водою залило перший поверх, через що всі операційні були змушені припинити роботу.
На відео, які поширили в мережі місцеві громадяни, а також туристи, видно, що негода розігнала відпочивальників із пляжів, водою залило паркувальні майданчики. Рівень води на паркові лікарні в Пескарі склав 2 м.
Град завдав серйозних збитків і самому місту: пошкоджені автомобілі, вибиті вікна, пробиті дахи будинків. Град був розміром з апельсин.
Від негоди також потерпають північний регіон Емілія-Романья, центральний Абруццо і область Марке.