Кліматичний катаклізм: Адріатичне узбережжя Італії атакував гігантський град, фото — Фейсбук

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Ракурс

Адріатичне узбережжя Італії 10 липня атакував гігантський град.

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В Пескарі випав град розміром з долоню, внаслідок чого 18 людей постраждали, повідомляє ANSA.

Потерпілі мають забої голови і рани, їм накладають шви. В одній з лікарень через негоду водою залило перший поверх, через що всі операційні були змушені припинити роботу.

На відео, які поширили в мережі місцеві громадяни, а також туристи, видно, що негода розігнала відпочивальників із пляжів, водою залило паркувальні майданчики. Рівень води на паркові лікарні в Пескарі склав 2 м.

Град завдав серйозних збитків і самому місту: пошкоджені автомобілі, вибиті вікна, пробиті дахи будинків. Град був розміром з апельсин.

Від негоди також потерпають північний регіон Емілія-Романья, центральний Абруццо і область Марке.