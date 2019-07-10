Курйозні новини: на шосе в США пройшов «дощ з грошей»

https://racurs.ua/ua/n124151-na-shose-v-ssha-proyshov-dosch-z-groshey-video.html

Ракурс

Невідома кількість грошових купюр вилетіла з броньованого автомобіля, що проїжджав по автомагістралі в штаті Джорджія (США). У результаті інциденту чимало водіїв стали свідками «грошового дощу».

Loading...

Про дивний випадок 10 липня повідомила радіостанція WSB Radio.

Інцидент стався на окружної автомагістралі № 285 біля міста Атланта. Як повідомили очевидці, багато водіїв зупинилися на дорозі, щоб зловити кілька купюр.

Броньований автомобіль їхав по трасі у західному напрямку, коли бічні двері відчинилися і невідома кількість грошей вилетіло на автомагістраль, — заявив радіостанції представник місцевої поліції Роберт Парсонс.

За його словами, це була «істотна кількість» грошових купюр. Парсонс зізнався, що бачив подібне тільки у фільмах і вперше сам став свідком такої сцени. Представник поліції зазначив, що водії, які встигли забрати собі кілька купюр, повинні будуть повернути гроші, але, як зазначає радіостанція, до моменту прибуття правоохоронних органів багато автолюбителів, які зупинилися на трасі, вже поїхали.

Схожий випадок стався торік у грудні в Нью-Джерсі. Посеред швидкісної магістралі з інкасаторської машини почали вилітати гроші, в результаті чого утворився справжній транспортний колапс. Люди виходили зі своїх автомобілів, вибігали на трасу і ловили банкноти, які розносив дорогою вітер.

У поліції заявили, що причиною несподіваного подарунку долі стала поломка замку в інкасаторській машині. Купюри після цього почали вилітати із задніх дверей. Згодом більшу частину грошей американці повернули до банку.