Новини футболу: кількість команд в УПЛ досягне довоєнного рівня через два роки, фото — УА-Футбол

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Кількість клубів в елітній лізі українського футболу (Прем'єр-ліга) досягне довоєнного рівня через два роки. Про це стало відомо 10 липня після голосування, яке відбулося на засіданні виконавчого комітету Української асоціації футболу (УАФ).

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Виконком УАФ затвердив наступний формат Всеукраїнських змагань серед команд клубів УПЛ, який передбачає участь 16 команд в сезоні 2021−2022 років.

Як повідомила прес-служба асоціації, найближчі три сезони Прем'єр-ліга проведе з такою кількістю команд:

сезон-2019/2020 — 12 клубів;

сезон-2020/2021 — 14 клубів;

сезон-2021/2022 — 16 клубів.

Українській Прем'єр-лізі, Професіональній футбольній лізі та Асоціації аматорського футболу України доведеться врахувати це рішення УАФ при підготовці регламенту змагань на наступні сезони.

Внаслідок банкрутства великої кількості клубів та військових дій на Донбасі кількість команд в УПЛ поступово скорочувалася. Із осені 2014 року в УПЛ грали 14 команд, а через рік кількість учасників зменшилася до 12 клубів.