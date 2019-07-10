Новости футбола: количество команд в УПЛ достигнет довоенного уровня через два года, фото — УА-Футбол

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Количество клубов в элитной лиге украинского футбола (Премьер-лига) достигнет довоенного уровня через два года. Об этом стало известно 10 июля после голосования, которое состоялось на заседании исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола (УАФ).

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Исполком УАФ утвердил новый формат Всеукраинских соревнований среди команд клубов УПЛ, который предусматривает участие 16 команд в сезоне 2021−2022 годов.

Как сообщила пресс-служба ассоциации, ближайшие три сезона Премьер-лига проведет с таким количеством команд:

сезон 2019/2020 — 12 клубов;

сезон 2020/2021 — 14 клубов;

сезон 2021/2022 — 16 клубов.

Украинской Премьер-лиге, Профессиональной футбольной лиге и Ассоциации любительского футбола Украины придется учесть это решение УАФ при подготовке регламента соревнований на следующие сезоны.

Вследствие банкротства большого количества клубов и военных действий на Донбассе количество команд в УПЛ постепенно сокращалось. С осени 2014 года в УПЛ соревновались 14 команд, а через год количество участников уменьшилось до 12 клубов.