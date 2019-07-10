Погода в Украине 11 июля: дожди во всех регионах, на западе ночью только +9°, фото — Ракурс

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Ракурс

Погода в Украине в четверг, 11 июля, будет прохладной. В большинстве регионов страны пройдут дожди, а также понизятся температурные показатели. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

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Ветер будет северо-западным со скоростью 5−10 м/с. На западе воздуха ночью прогреется только до 9 градусов тепла.

Погода в Киеве 11 июля будет прохладной. Днем пройдет дождь, температура воздуха ночью составит всего 9−11° тепла, днем ​​воздух в столице прогреется до 18−20°.

Во Львове в четверг тоже будет идти дождь днем. Столбики термометров ночью опустятся до 9−11°, а днем ​​поднимутся до 18−20° тепла.

В Днепре 11 июля осадки прогнозируются днем. Ночью воздух прогреется до 11−13° тепла, а днем ​​— до 20−22°.

Температура воздуха завтра ночью в Харькове будет только 12−14° тепла, а дневная температура составит 20−22°. Дождь пройдет только днем.

В Одессе 11 июля будут фиксировать не лучшие для курортников температурные показатели. Днем пройдет дождь, температура воздуха ночью 14−16° тепла, а днем ​​столбики термометров поднимутся до 21−23°.

Геомагнитная обстановка в Киеве 11 июля будет относительно спокойной. В течение первой части суток ожидаются лишь небольшие возмущения.

Ранее «Ракурс» сообщал, что синоптики рассказали о погоде в Украине в июле.