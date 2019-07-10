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Погода в Україні 11 липня: дощитиме в усіх регіонах, на заході вночі тільки +9°, фото — Ракурс

Погода в Україні 11 липня: дощитиме в усіх регіонах, на заході вночі тільки +9° (КАРТА)

10 лип 2019, 20:37
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Погода в Україні у четвер, 11 липня, буде прохолодною. В більшості регіонів держави дощитиме, а також понизяться температурні показники. Про це інформує Український гідрометцентр.

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Вітер буде північно-західним зі швидкістю 5−10 м/с. На заході повітря вночі прогріється тільки до 9 градусів тепла.

Погода в Києві завтра буде прохолодною. Вдень йтиме дощ, температура повітря вночі становитиме лише 9−11° тепла, вдень повітря в столиці прогріється до 18−20°.

У Львові в четвер теж дощитиме удень. Стовпчики термометрів вночі опустяться до 9−11°, а вдень піднімуться до 18−20° тепла.

У Дніпрі 11 липня опади передбачається вдень. Вночі повітря прогріється до 11−13° тепла, а вдень — до 20−22°.

Температура повітря завтра у Харкові лише 12−14° тепла, а денна температура становитиме 20−22°. Дощ пройде тільки удень.

В Одесі 11 липня фіксуватимуть не найкращі для курортників температурні показники. Удень пройде дощ, температура повітря становитиме вночі 14−16° тепла, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до 21−23°.

Погода в Україні 11 липня, карта — Укргідрометцентр

Геомагнітний стан у Києві 11 липня буде відносно спокійним. Упродовж першої частини доби очікуються лише невеликі збурення.

Геомагнітна обстановка у Києві 11 липня, скріншот — gismeteo

Раніше «Ракурс» повідомляв, що синоптики розповіли про погоду в Україні у липні.

Джерело: Ракурс


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